Ereğli'de fidanlar geleceğe nefes olmak için toprakla buluştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Ereğli Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Konya yolu üzerinde bulunan Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) giriş bölümünde gerçekleşti. Protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı organizasyonda, gelecek nesillere daha temiz ve nefes alan bir dünya bırakmak adına kürekler hep birlikte sallandı. Doğaya ve çevreye sahip çıkma bilincinin ön plana çıktığı programda konuşan Ereğli Kaymakamı Fatih Genel, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırmanın hayati önemine dikkat çekti.

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Organize Sanayi Bölgesi girişini yeşillendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar, can suları verilerek toprakla buluşturuldu.