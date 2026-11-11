Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

        Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

        Akciğer kanseri, günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

        Akciğer kanseri, günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

        Akciğer kanserinin kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ve ölüme sebep olabilen kanser olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, bu hastalıkla mücadelede en önemli faktörlerin farkındalık ve erken tanı olduğunu belirtti. Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, toplum olarak bu hastalıkların daha yakından tanınmasının, risk faktörlerinin öğrenilmesinin ve sağlığın korunması için gerekli adımların atılmasının öneminin altını çizdi.

        REKLAM

        Akciğer kanserinde belirtiler nasıl mesaj verir

        Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, sigara ve yeni nesil tütün ürünlerinin, akciğer kanserinin en önemli ve önlenebilir risk faktörü olduğunu ifade ederek, yalnızca sigara içenlerin değil, sigara dumanına maruz kalan kişilerin de risk altında olduğunu söyledi. Akciğer kanserinin sadece sigara içenlerde görülmediğini, mesleksel maruziyet, genetik yatkınlık, çevresel kirlilik, beslenme durumu gibi faktörlerin de hastalığın oluşumunda rol oynayabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, "Akciğer kanserinin bazı belirtileri mesaj vericidir. Bunlar sırasıyla, üç haftadan uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, öksürükle kan gelmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, ses kısıklığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır. Özellikle uzun yıllar sigara kullanmış kişilerde yeni başlayan veya giderek artan öksürük mutlaka araştırılmalıdır. Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmez ancak ihmal edilmemesi gereken önemli bir detaydır. Akciğer kanserinde erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Erken evrede teşhis edilen hastalarda ameliyatla tam tedavi şansı bulunabilir. Günümüzde cerrahi tedavinin yanı sıra kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi modern tedavi yöntemleriyle önemli başarılar elde edilmektedir. Yüksek risk grubundaki kişilerde düşük doz akciğer tomografisi ile tarama, uygun hastalarda erken tanı şansını artırabilir. Bu taramanın hekim değerlendirmesiyle planlanması gerekir. Hem tanı hem de evrelemede PET/BT (pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi), bronkoskopi, EBUS, EUS, MRG diğer kullanılan yöntemlerdir" dedi.

        REKLAM

        Akciğer kanserinden korunabilir miyiz

        Hastalığı tamamen önlemek her zaman mümkün olmasa da risk faktörlerini azaltmanın bir yolu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, bunun için sigaraya hiç başlamamak, sigara kullanan kişilerin zaman kaybetmeden sigarayı bırakması, pasif sigara dumanından uzak durmak, temiz hava şartlarını sağlamak ve mesleki risklere karşı gerekli önlemleri almanın büyük önem taşıdığı vurguladı. Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, "Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Bırakıldığı andan itibaren vücut kendini onarmaya başlar ve zaman içerisinde akciğer kanseri riski de azalır. Akciğer kanseri tanısı almak artık umutsuzluk anlamına da gelmiyor. Tıptaki gelişmeler sayesinde bugün çok daha fazla tedavi seçeneğine sahibiz. Ancak unutulmamalıdır ki en etkili mücadele, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan önlemler ve zamanında yapılan başvurulardır. Akciğer kanseri farkındalık ayında herkese çağrımız sigaradan uzak durmaları olmalıdır. Ayrıca vücudun verdiği mesajları, belirtileri önemsemek çok elzemdir. Düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve risk grubundaki bireylerin bu kontrollere gerekli önemi vermesi, tarama programları için bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması yeterlidir. Çünkü erken tanı sadece bir hastalığın erken teşhisi değil, bir insanın geleceğine ve yaşamına yapılan en değerli yatırımdır. Akciğer kanseriyle mücadelede en güçlü farkındalığımız bilinçlenmek, korunmak ve erken tanıdır. Sağlıklı bir nefes, sağlıklı bir gelecektir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi

        Benzer Haberler

        Konya'da minibüs tıra çarptı: 8 yaralı
        Konya'da minibüs tıra çarptı: 8 yaralı
        Yenidoğan bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan 2 sanığa 15'er yıl hapis
        Yenidoğan bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan 2 sanığa 15'er yıl hapis
        Konya'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili iki sanığa...
        Konya'da bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili iki sanığa...
        Kulu'da kar yağışı başladı
        Kulu'da kar yağışı başladı
        Karapınar'da balya yangını
        Karapınar'da balya yangını
        Yunak'ta panel düzenlendi
        Yunak'ta panel düzenlendi