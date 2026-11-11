Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Akciğer kanseri, günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, akciğer kanserinin Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Akciğer kanserinin kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ve ölüme sebep olabilen kanser olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, bu hastalıkla mücadelede en önemli faktörlerin farkındalık ve erken tanı olduğunu belirtti. Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, toplum olarak bu hastalıkların daha yakından tanınmasının, risk faktörlerinin öğrenilmesinin ve sağlığın korunması için gerekli adımların atılmasının öneminin altını çizdi.

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Akciğer kanserinde belirtiler nasıl mesaj verir

Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, sigara ve yeni nesil tütün ürünlerinin, akciğer kanserinin en önemli ve önlenebilir risk faktörü olduğunu ifade ederek, yalnızca sigara içenlerin değil, sigara dumanına maruz kalan kişilerin de risk altında olduğunu söyledi. Akciğer kanserinin sadece sigara içenlerde görülmediğini, mesleksel maruziyet, genetik yatkınlık, çevresel kirlilik, beslenme durumu gibi faktörlerin de hastalığın oluşumunda rol oynayabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, "Akciğer kanserinin bazı belirtileri mesaj vericidir. Bunlar sırasıyla, üç haftadan uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, öksürükle kan gelmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, ses kısıklığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır. Özellikle uzun yıllar sigara kullanmış kişilerde yeni başlayan veya giderek artan öksürük mutlaka araştırılmalıdır. Bu belirtiler her zaman kanser anlamına gelmez ancak ihmal edilmemesi gereken önemli bir detaydır. Akciğer kanserinde erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Erken evrede teşhis edilen hastalarda ameliyatla tam tedavi şansı bulunabilir. Günümüzde cerrahi tedavinin yanı sıra kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi modern tedavi yöntemleriyle önemli başarılar elde edilmektedir. Yüksek risk grubundaki kişilerde düşük doz akciğer tomografisi ile tarama, uygun hastalarda erken tanı şansını artırabilir. Bu taramanın hekim değerlendirmesiyle planlanması gerekir. Hem tanı hem de evrelemede PET/BT (pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi), bronkoskopi, EBUS, EUS, MRG diğer kullanılan yöntemlerdir" dedi.

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Akciğer kanserinden korunabilir miyiz

Hastalığı tamamen önlemek her zaman mümkün olmasa da risk faktörlerini azaltmanın bir yolu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, bunun için sigaraya hiç başlamamak, sigara kullanan kişilerin zaman kaybetmeden sigarayı bırakması, pasif sigara dumanından uzak durmak, temiz hava şartlarını sağlamak ve mesleki risklere karşı gerekli önlemleri almanın büyük önem taşıdığı vurguladı. Uzm. Dr. Nuriye Karadeniz Sarıoğlan, "Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Bırakıldığı andan itibaren vücut kendini onarmaya başlar ve zaman içerisinde akciğer kanseri riski de azalır. Akciğer kanseri tanısı almak artık umutsuzluk anlamına da gelmiyor. Tıptaki gelişmeler sayesinde bugün çok daha fazla tedavi seçeneğine sahibiz. Ancak unutulmamalıdır ki en etkili mücadele, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan önlemler ve zamanında yapılan başvurulardır. Akciğer kanseri farkındalık ayında herkese çağrımız sigaradan uzak durmaları olmalıdır. Ayrıca vücudun verdiği mesajları, belirtileri önemsemek çok elzemdir. Düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve risk grubundaki bireylerin bu kontrollere gerekli önemi vermesi, tarama programları için bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması yeterlidir. Çünkü erken tanı sadece bir hastalığın erken teşhisi değil, bir insanın geleceğine ve yaşamına yapılan en değerli yatırımdır. Akciğer kanseriyle mücadelede en güçlü farkındalığımız bilinçlenmek, korunmak ve erken tanıdır. Sağlıklı bir nefes, sağlıklı bir gelecektir" diye konuştu.