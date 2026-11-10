Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Kulu'da kar yağışı başladı

        Kulu'da kar yağışı başladı

        Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Kulu'da kar yağışı başladı

        Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bazı mahallelerde yolları ve çatıları beyaza bürüdü. İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Kozanlı, Hisar, Dipdede, Canımana, Köstengil, Şerefli, Yaraşlı, Karacadere ve Kırkpınar mahallelerinde etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağışla birlikte yer yer beyaz örtü oluşurken, vatandaşlar mevsimin ilk karıyla karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü yörede kar yağışı devam ederken, sürücülerin muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Karapınar'da balya yangını
        Karapınar'da balya yangını
        Yunak'ta panel düzenlendi
        Yunak'ta panel düzenlendi
        Başkan Altay: "COP31'de Konya'mızı en güzel şekilde temsil ediyoruz"
        Başkan Altay: "COP31'de Konya'mızı en güzel şekilde temsil ediyoruz"
        Konya, Aksaray ve Karaman'da 10 Kasım anma törenleri
        Konya, Aksaray ve Karaman'da 10 Kasım anma törenleri
        Konya Havalimanı ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verdi
        Konya Havalimanı ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verdi
        10 Kasım'da kar altında çilek toplayan kadınlar tarlada saygı duruşuna geçt...
        10 Kasım'da kar altında çilek toplayan kadınlar tarlada saygı duruşuna geçt...