Kulu'da kar yağışı başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bazı mahallelerde yolları ve çatıları beyaza bürüdü. İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Kozanlı, Hisar, Dipdede, Canımana, Köstengil, Şerefli, Yaraşlı, Karacadere ve Kırkpınar mahallelerinde etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağışla birlikte yer yer beyaz örtü oluşurken, vatandaşlar mevsimin ilk karıyla karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü yörede kar yağışı devam ederken, sürücülerin muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.