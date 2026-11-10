Başkan Altay: "COP31'de Konya'mızı en güzel şekilde temsil ediyoruz"

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) ilk gününde çok sayıda programa katıldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte birinci günün sabah saatlerinde gerçekleştirilen COP31’in açılış programına katılan Başkan Altay, açılışın ardından UCLG Pavilyonunda düzenlenen "Yerel Demokrasinin ve Çok Düzeyli Eylemin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı. Altay, konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve bölgesel yönetimlerin rolüne dikkat çekti. Daha sonra UCLG Pavilyonunun açılış programına katılan Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, COP31 Başkanlığı özel temsilcisi olarak sorumluluğundan ve amacından bahsederek, "Sorumluluğumuzu, COP31 Başkanlığı ile örgütlü küresel yerel ve bölgesel yönetimler topluluğu arasındaki siyasi bağı güçlendirmeye katkı sunmak olarak görüyorum. Yerel ve bölgesel yönetimlerin önceliklerini ve ortak tutumlarını COP31 Başkanlığı ve ortaklarıyla yapacağım görüşmelere taşımayı, aynı zamanda ulusal hükümetlerin dile getirdiği kaygı ve görüşlerin ağlarımıza aktarılmasını sağlamayı amaçlıyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra Bakan Kurum ile birlikte COP31 Yeşil Alan'ın açılışına katılan Başkan Altay, devamında Konya’nın tanıtımımın yapıldığı, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının iklim ve çevre projelerinin tanıtıldığı Konya standının açılışına katıldı.

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"Konya olarak burada da yerimizi aldık ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz"

Açılışta konuşan Başkan Altay, dünyanın birçok yerinde COP toplantılarına katıldığını ancak Türkiye’nin ev sahipliğinin hepsinden daha çok etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Yapılan hazırlıklar hem mekansal olarak hem de organizasyon olarak ülkemize çok büyük katkı sağlayacak. Başta ev sahibimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, COP31 Başkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan’a da bu standın oluşmasında verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Konya olarak burada da yerimizi aldık ve şehrimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Başkan Altay’a teşekkür etti

COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan, COP31’in Türkiye için bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi. Konya’nın belediyecilikteki model anlayışına dikkat çeken Erdoğan, "Dolayısıyla hem mavi bölgede hem yeşil bölgede gastronomisiyle, Anadolu Bahçeleri Müzesi'yle, şu an içinde bulunduğumuz 450 metrekarelik standıyla, diğer taraftan kafeleriyle, Konya'mızın ruhu, maneviyatı ve sesi yine burada. Tüm bu projeleri hayata geçiren başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gurur duyduk, iftihar ettik"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de "2 hafta önce buraya geldiğimde alanı şöyle bir dolaşmıştık. Bugün açıldıktan sonra tekrar görünce gurur duyduk, iftihar ettik. Geri planda baktığınızda burada çok büyük bir emek var. Onun için başta Bakanımız Murat Kurum olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zirvenin ülkemize, dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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"COP31 Konya için çok başarılı geçiyor"

Başkan Altay, katıldığı açılışların ve programların sonunda COP31’le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Altay, "Başta mavi bölgede UCLG’nin standında yerel yönetimlerin sesinin duyulabileceği alanlar, çeşitli toplantılar düzenliyoruz. Böylece bütün belediye başkanlarımız kendilerini ifade etme imkanı bulacak. Açılışını yaptığımız Konya standında ise sadece Konya Büyükşehir Belediyemizin değil, üniversitelerimizin, odalarımızın hep birlikte iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için Konya’da yaptıklarımızı anlatacağımız bir stant oluşturuldu. Konya bu konuda da çok fazla şey yapıyor ama bunu bir veriye dayandırmak, bir rapora dönüştürmek çok daha kıymetli ve önemli. Bir taraftan da yeni projeler için hem finansman hem de kurumlarla görüşmeler yürütüyoruz" diye konuştu.

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COP31’in Konya için çok başarılı geçtiğini aktaran Başkan Altay, "Sadece gastronomimizle, standımızla değil, Anadolu Medeniyetler Bahçesi ile de Anadolu’nun medeniyetler tarihini anlattığımız alanlar oluşturduk. İyi bir partner olduk inşallah. İki hafta boyunca Konya’mızı anlatacağız. Konya’mıza yeni kazanımlar oluşturmak için çaba sarf edeceğiz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Kurum’a teşekkür etti

COP’un Türkiye’de düzenlenmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir vizyonu olduğunu paylaşan Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar düzenlenmiş en güzel COP. Bu konudaki başarılarından dolayı Bakanımız Murat Kurum’a da teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de belediyeler adına. İlk defa bir COP toplantısında Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi olarak şahsım atandı. Bu da Bakanımızın yerel yönetimlere verdiği önemin bir göstergesi. Biz de aldığımız görevi, belediyelerimizin bu konudaki söylemlerini daha güçlü ifade edebilmeleri ve şehirlerde yaşayan insanlarımızın iklim değişikliği etkilerinden etkilenmemeleri için tüm şehirler adına faydalı olabilmek için yürütüyoruz. Umarım faydalı bir toplantı olacaktır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Programa; UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Altay COP31 programı kapsamında ülke stantlarını da ziyaret ederek, uluslararası katılımcılarla sohbet etti.