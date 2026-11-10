Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Konya ve çevre illerde anıldı

Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Akarçay Rekreasyon Alanı'nda temizlik yapan Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Hizmetleri personeli de sirenler çalınca, saygı duruşunda bulundu.

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral ve Belediye Başkanvekili Derya Palalı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Konya Müze Müdürlüğü ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü işirliğiyle "Sonsuz Zarafet" Atatürk'ün gardırobundan ilhamla oluşturulan kıyafet sergisi Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

Konya'daki tören, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

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