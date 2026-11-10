COP31'de Konya standının açılışı yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Konya standı açıldı.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31'in açılış programına katıldı.

Altay, UCLG Pavilyonunda düzenlenen "Yerel Demokrasinin ve Çok Düzeyli Eylemin Güçlendirilmesi" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Daha sonra Konya'nın tanıtımının yapıldığı, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının iklim ve çevre projelerinin tanıtıldığı Konya standının açılışına katılan Altay, "Yapılan hazırlıklar hem mekansal olarak hem de organizasyon olarak ülkemize çok büyük katkı sağlayacak. Başta ev sahibimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, COP31 Başkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Halil Erdoğan Bey'e de bu standın oluşmasında verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Konya olarak burada da yerimizi aldık ve şehrimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Programa UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile çok sayıda davetli katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iklim politikalarının ele alınacağı COP31, 196 ülkenin katılımıyla 20 Kasım'a kadar sürecek.