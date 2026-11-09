Konya'da "sanatçıların köyü"nde Atatürk anısına fidan dikim etkinliği yapıldı

Törende konuşan Belediye Başkanı Sadık Sefer ve AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, Atatürk’ün anıldığı böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirilen fidan dikiminin çevrenin yeşillendirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Anma ve fidan dikim törenine Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Furkan Özen, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, Belediye meclis üyeleri, Çavuş Mahallesi Muhtarı Hacı Ali Kovancı, Hüyük YEG Derneği Müdürü Osman Gamsız, Sonsuz Şükran Köyü sakinleri ve çevre yörelerden gelen gönüllüler katıldı.

Çavuş Mahallesi’nde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği, bu yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirildi.

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