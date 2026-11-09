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        Konya'da "sanatçıların köyü"nde Atatürk anısına fidan dikim etkinliği yapıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Konya'da "sanatçıların köyü"nde Atatürk anısına fidan dikim etkinliği yapıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle anıldı.

        Sanatçıların kerpiç evleriyle tanınan köyde gerçekleştirilen törende, yaklaşık 250 fidan toprakla buluşturuldu.

        Çavuş Mahallesi’nde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği, bu yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirildi.

        Anma ve fidan dikim törenine Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Hüyük İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Furkan Özen, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, Belediye meclis üyeleri, Çavuş Mahallesi Muhtarı Hacı Ali Kovancı, Hüyük YEG Derneği Müdürü Osman Gamsız, Sonsuz Şükran Köyü sakinleri ve çevre yörelerden gelen gönüllüler katıldı.

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        Törende konuşan Belediye Başkanı Sadık Sefer ve AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Bilgi, Atatürk’ün anıldığı böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirilen fidan dikiminin çevrenin yeşillendirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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