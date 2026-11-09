Konya'da "Vefa Umresi"nin dördüncü kafilesi uğurlandı

Konya'da hayata geçirilen "Vefa Umresi" projesi kapsamında dördüncü kafile kutsal topraklara uğurlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya modeli belediyecilik" anlayışı doğrultusunda her yaştan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

"Vefa Umresi" projesinin de bu kapsamda çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Vefa Umremizin üçüncü kafilesi sorunsuz şekilde yolculuğunu tamamlayarak dönmüştü. Elhamdülillah, dördüncü kafilemizi de dualar ve hayır temennileriyle kutsal topraklara uğurladık. Hayatları boyunca kutsal toprakları ziyaret etmenin özlemini taşıyan büyüklerimiz ve gazilerimizin bu anlamlı yolculuğuna vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin, yollarını açık, yolculuklarını hayırlı eylesin. Sağ salim gidip sağlıkla dönmelerini temenni ediyorum."

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"Vefa Umresi" projesi kapsamında toplam 9 grup halinde, her ay 160 kişilik kafilenin kutsal topraklara gönderilmesi planlanıyor. Böylece hayatlarının önemli bir döneminde umre hasreti taşıyan vatandaşlara, ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirme imkanı sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Vefa Umresi Projesi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bilgi ve başvuru için "ailetoplum.konya.bel.tr" adresini ziyaret edebiliyor.

Proje kapsamında umreye gidecek beşinci grubun kuraları da 10 Kasım Salı günü noter huzurunda çekilerek belirlenecek.