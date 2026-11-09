Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Konya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Konya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        N.Y.D. idaresindeki 06 CFN 371 plakalı otomobil, Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki okulun önünde yolun karşına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi E.E.S'ye (9) çarptı.

        Kazada, yaralana çocuk sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Konya'da yola fırlayan çocuk otomobile çarparak yaralandı
        Konya'da yola fırlayan çocuk otomobile çarparak yaralandı
        Konya'da suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutu...
        Konya'da suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutu...
        Karatay Trafik Eğitim Parkı'nda 43 bin 865 öğrenciye eğitim verildi
        Karatay Trafik Eğitim Parkı'nda 43 bin 865 öğrenciye eğitim verildi
        Bahri Dağdaş'ta yerel buğday çeşitleri gelecek nesillere aktarılıyor
        Bahri Dağdaş'ta yerel buğday çeşitleri gelecek nesillere aktarılıyor
        Otomobili çarptığı Ecrin Ebrar yaralandı; kaza kamerada
        Otomobili çarptığı Ecrin Ebrar yaralandı; kaza kamerada
        Antika ve nostaljik eşyaların satıldığı pazara yoğun ilgi
        Antika ve nostaljik eşyaların satıldığı pazara yoğun ilgi