Konya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 09.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
N.Y.D. idaresindeki 06 CFN 371 plakalı otomobil, Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki okulun önünde yolun karşına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi E.E.S'ye (9) çarptı.
Kazada, yaralana çocuk sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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