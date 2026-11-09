Otomobili çarptığı Ecrin Ebrar yaralandı; kaza kamerada
KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ecrin Ebrar S. (9), yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ecrin Ebrar S. (9), yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'nde meydana geldi. Okula gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen, Merkez İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Ebrar S.’ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yere yığılan Ercin Ebrar S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.