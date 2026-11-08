Konya'da DMD hastası Mehmet Oğuz için gökyüzüne balon bırakıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde DMD kas hastası Mehmet Oğuz Haskan için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde DMD kas hastası Mehmet Oğuz Haskan için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi.
Katılımcılar 3 yaşındaki Haskan için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Mehmet Oğuz Haskan'ın annesi Dilan Haskan, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti.
Haskan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
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