Konya'da DMD hastası Mehmet Oğuz için gökyüzüne balon bırakıldı

Haskan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde DMD kas hastası Mehmet Oğuz Haskan için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.

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