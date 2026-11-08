Konya'da uygulama eğitimi sırasında 4 mesleki eğitim öğrencisi ile 1 öğretmen yaralandı
Konya'nın Meram ilçesinde Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde uygulama eğitimi alan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, fırın alanında yaşanan parlama sonucu yaralandı.
Konya'nın Meram ilçesinde Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde uygulama eğitimi alan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, fırın alanında yaşanan parlama sonucu yaralandı.
Ateşbazı Veli Mahallesi'nde bulunan Merkez'de, Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi sırasında fırın alanında gaz birikmesi sonucu parlama meydana geldi.
Olayda, 1 öğretmen ve 4 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralalılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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