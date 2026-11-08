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        Konya'da ekim ayında polis bölgesindeki kazalarda 8 kişi öldü

        Konya'da ekim ayında polis bölgesinde bin 653 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 171 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Konya'da ekim ayında polis bölgesindeki kazalarda 8 kişi öldü

        Konya'da ekim ayında polis bölgesinde bin 653 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 171 kişi yaralandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ekim ayında toplam bin 653 kaza meydana gelirken, bunlardan 811'i ölümlüyaralamalı, 842'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 171 kişi yaralandı.

        Konya'da bu yılın ilk 10 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 7 bin 771 ölümlüyaralamalı, 8 bin 750 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 47 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 726 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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