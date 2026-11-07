Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Konya'da konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Tarihi bir kongre icra ediyoruz. Çünkü bugün Milli Görüş tohumlarının ilk serpildiği, ilk çiçeklerinin açtığı Konya'da Rabbim bizleri bir araya getirdi." dedi.

Arıkan, partisinin bir otelde düzenlenen Konya Merkez İlçeler Kongresi'nde, her şeyin bir hayalle başladığını, bu hayalleri birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Kongreye katılan herkese teşekkür eden Arıkan, "Rabbim yapmakta olduğumuz kongreleri, Saadet Partisinin en büyük zaferlerine vesile kılsın. Tarihi bir kongre icra ediyoruz. Çünkü bugün Milli Görüş tohumlarının ilk serpildiği, ilk çiçeklerinin açtığı Konya'da Rabbim bizleri bir araya getirdi." diye konuştu.

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Arıkan, iktidara geldikleri takdirde verdikleri sözlerin hepsini yerine getireceklerini, tutamayacakları sözü vermediklerini dile getirdi.

Parti teşkilatının iyi çalıştığını ve üye üye büyüdüğünü belirten Arıkan, "Bu muazzam atmosferi sadece Konya'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşıyoruz. Yargıtay belli dönemlerde partilerin üye kayıt sayılarını açıklar. Türkiye'de 190 siyasi parti var. Elhamdülillah Saadet Partisi son 1 yıl içinde en fazla üye kaydını gerçekleştiren muhalefet partisi oldu." dedi.

Arıkan, büyümenin sadece sayı olmadığını, aralarına katılan her yeni üyeyle Türkiye'de umudu büyüttüklerini söyledi.

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- "Dersimize iyi çalıştık"

Bu çalışmaları teşkilatların fedakarlığıyla yaptıklarını dile getiren Arıkan, şunları ifade etti:

"Bugün Konya'da bu salonu doldurmuş, inanmış, adanmış, binlerce fedakar, çalışkan yüreğimiz var elhamdülillah. Bizim en büyük gücümüz işte bu muhteşem gençlerimiz. Allah hepsinden razı olsun. Bizim siyaset anlayışımızda imkanlardan önce inanç var. Durum tespiti yapmak, siyaset yapmak değil. Siyaset yapmak, millete hizmet için yol bulmaktır, çözüm üretmektir. 81 ilimizi ayrı ayrı üretim üssü yapacak Türkiye Kalkınma Planı'nı hazırladık, 41 master projemiz var, 100'den fazla uydu projemiz, 528 milyar dolar gayri safi milli hasılaya katkı yapacağız, 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız. Türkiye'nin bütün meselelerinin çözüm yollarını ortaya koyduğumuz 'Saadet Çözer' adlı çalışmamız da hazır. Değerli arkadaşlar, biz dersimize çok iyi çalıştık. Biz ülkenin sorunlarını da biliyoruz, çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz."

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Arıkan, Türkiye'nin en yetkin insanlarıyla onlarca çalıştay düzenlediklerini, her alanda birçok çalıştay yaptıklarını ve Saadet Partisinin tüm kadrolarıyla iktidara hazır olduğunu kaydetti.

Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Karaman İl Başkanı Raşit Aktaş, Genel İdare Kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.