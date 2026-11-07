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        Konya'da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı

        Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısı üreticileri alarma geçirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı harekete geçen çiftçiler, bahçelerini özel tarımsal örtülerle kapladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Konya'da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı

        Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Konya'nın Hüyük ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısı üreticileri alarma geçirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı harekete geçen çiftçiler, bahçelerini özel tarımsal örtülerle kapladı.

        Meteorolojinin uyarılarının ardından Hüyük ilçesinde çilek üreticileri, hafta sonu beklenen zirai don tehlikesine karşı önlem aldı. Çiftçiler, aylardır emek verdikleri ürünlerini koruyabilmek için tarlalarında yoğun mesai harcadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı bahçelerde koruyucu örtü uygulamasına ağırlık verildi. Üreticiler, özel tarımsal tüller sayesinde bitkilerin çevresindeki sıcaklığı mümkün olduğunca muhafaza ederek, donun yol açabileceği zararı azaltmayı hedefliyor.

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        Hüyük ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Kanat, gece saatlerinde yaşanması beklenen don olayına karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Bölgedeki diğer üreticiler gibi kendisinin de çilek bahçesinde koruyucu örtü kullandığını belirten Kanat, emek verdikleri ürünlerin soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için tedbir aldıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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