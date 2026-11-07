Konya'da "zirai don" seferberliği: Çilekler örtü altına alındı

Hüyük ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Kanat, gece saatlerinde yaşanması beklenen don olayına karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Bölgedeki diğer üreticiler gibi kendisinin de çilek bahçesinde koruyucu örtü kullandığını belirten Kanat, emek verdikleri ürünlerin soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için tedbir aldıklarını ifade etti.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Hüyük ilçesinde çilek üreticileri, hafta sonu beklenen zirai don tehlikesine karşı önlem aldı. Çiftçiler, aylardır emek verdikleri ürünlerini koruyabilmek için tarlalarında yoğun mesai harcadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşme ihtimaline karşı bahçelerde koruyucu örtü uygulamasına ağırlık verildi. Üreticiler, özel tarımsal tüller sayesinde bitkilerin çevresindeki sıcaklığı mümkün olduğunca muhafaza ederek, donun yol açabileceği zararı azaltmayı hedefliyor.

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