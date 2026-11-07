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        Konya'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Konya'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar Alaaddin Bulvarı'nda toplandı.

        Aileler ve çocuklar Alaaddin Bulvarı'nda tur attı.

        Katılımcılardan bazıları eski model klasik arabalarla korteje eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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