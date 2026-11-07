Konya'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği gerçekleştirildi
Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Giriş: 07.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
Konya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından organize edilen yürüyüş öncesi katılımcılar Alaaddin Bulvarı'nda toplandı.
Aileler ve çocuklar Alaaddin Bulvarı'nda tur attı.
Katılımcılardan bazıları eski model klasik arabalarla korteje eşlik etti.
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