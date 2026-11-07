Ilgın Orman İşletme Müdürü Gülmez'den dernek ziyareti

Ziyarette, Gülmez'e Akşehir Orman İşletme Şefi Mehmet Korkmaz da eşlik etti.

Dernek Başkanı Abdullah Yağcı ve yönetim kurulu üyeleri, Gülmez'e derneğin arama kurtarma faaliyetleri, eğitim programları ve afetlere hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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