Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 5 zanlı tutuklandı

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te zanlılara ait 6 ayrı adreste, S.K, Ş.G, R.V, U.A, C.K, A.D. ve A.K gözaltına alındı.

Konya'da 21 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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