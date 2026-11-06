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        Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 5 zanlı tutuklandı

        Konya'da 21 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 5 zanlı tutuklandı

        Konya'da 21 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ankara-Konya kara yolunun 28. kilometresinde, 16 Eylül 2005'te Ömer Faruk Akıllı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te zanlılara ait 6 ayrı adreste, S.K, Ş.G, R.V, U.A, C.K, A.D. ve A.K gözaltına alındı.

        Konya İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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        Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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