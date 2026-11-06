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        Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan A.C. idaresindeki 34 CKR 212 plakalı BMW marka otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.C. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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