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        Umre yolculuğu öncesi dua sırasında fenalaşan kafile sorumlusu hayatını kaybetti

        Konya'da umre yolculuğu öncesi havalimanında dua ederken fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kafile sorumlusu Abdullah Özkan, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Umre yolculuğu öncesi dua sırasında fenalaşan kafile sorumlusu hayatını kaybetti

        Konya'da umre yolculuğu öncesi havalimanında dua ederken fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kafile sorumlusu Abdullah Özkan, defnedildi.

        Bir turizm şirketinin Beyşehir İlçe Şube Sorumlusu olduğu öğrenilen Abdullah Özkan (68), gece Konya Havalimanı'nda umre öncesi kafilesi ile birlikte yaptığı duayı tamamladığı sırada, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özkan'ın fenalaşarak yere yığıldığı anlar, duaya katılan bir umre yolcusu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Özkan'ın duayı tamamlarken aniden yere yığıldığı, çevresindekilerin Özkan'a müdahale ettiği görüldü.

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        Özkan'ın cenazesi, Beyşehir ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Özkan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

        Cenaze törenine katılan Özkan'ın çalıştığı turizm şirketinin hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, AA muhabirine, olay sırasında arkadaşının yanında olduğunu ve yaşananlara tanıklık ettiğini söyledi.

        Gece umre yolculuğuna çıkacak bir kafileyle havalimanına gittiklerini anlatan Gümüş, "Saat 02.00'de Konya Havalimanı'nda buluştuk. 180 kişiden oluşan bir kafilemiz vardı. Mekke-i Mükerreme'ye gönderiyorduk. Yolcularımızın valizlerini teslim ettik, biletlerini aldık, ihramlarını giydirdik. Sonra havalimanının tam orta yerinde toplandık. Kafileye umrede kendilerine eşlik edecek kafile sorumlularını tanıttık." dedi.

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        - "Hocamın görünen hiçbir sağlık sorunu yoktu, sağlıksız bir durumu yoktu"

        Gümüş, Abdullah Özkan ile beraber 4 hoca olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Yolcularımıza son nasihatlerimizi yaptırdıktan sonra da hocamızın duasını aldık, 'umreci kardeşlerimizi dua ile yolcu edelim' dedik. Hocam çok güzel bir dua buyurdular. Oradaki kardeşlerimiz duaya gönülden 'amin' dediler. Hocamın görünen hiçbir sağlık sorunu yoktu, sağlıksız bir durumu yoktu. Duayı bitirdi. Dua sonunda kelime-i tevhid getirdi. Sonrasında telbiye getirdi, 'Lebbeyk Allahümme lebbeyk...' diye bildiğimiz. Sonrasında Efendimiz aleyhissalatü vesselama 3 defa salatüselam getirdi. Birincisi çok canlıydı, ikincisi çok canlıydı, üçüncüsünde bir ses kaybına uğradı ve hafif eğilerek yere doğru gitti ve secdeye kapandı."

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        Gümüş, Özkan'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

        - "Salavat getirerek, kelime-i tevhid ve şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor"

        Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş da Özkan'ın Beyşehir'den havalimanına doğru uğurlandığını belirterek, "Konya Havalimanı'nda artık uçaklara binmeden önce dua edilir. O dua kısmında vefat ediyor. Dua esnasında salavat getirerek, kelime-i tevhid ve şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor. Tam uçağa binip kutsal topraklara yolculuk yapmadan kısa bir zaman öncesinde, ihramlı bir şekilde vefat ediyor." diye konuştu.

        Aktaş, bütün Diyanet camiasına ve Özkan'ın yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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