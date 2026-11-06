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        Konya merkezli 16 ilde düzenlenen 'Paravan-2' operasyonunda 29 şüphelinin tamamı yakalandı

        Konya merkezli 16 ilde, kazanç elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 'Paravan2' operasyonunda 29 şüphelinin tamamı yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Konya merkezli 16 ilde düzenlenen 'Paravan-2' operasyonunda 29 şüphelinin tamamı yakalandı

        Konya merkezli 16 ilde, kazanç elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen ‘Paravan2' operasyonunda 29 şüphelinin tamamı yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, yatırım vaadiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya merkezli 16 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sahte uygulama ve internet siteleri aracılığıyla vatandaşlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları, gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek yatırım yapmaya yönlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde paravan şirketlere ait banka hesaplarını kullandıkları belirlendi.

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        Yapılan incelemelerde, 4 ayrı dolandırıcılık olayında toplam 4 milyon 835 bin 110 lira maddi zarar meydana geldiği tespit edilirken, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin ise 284 milyon 905 bin 765 lira olduğu ortaya çıkarıldı. 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Konya merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 36 ekip ve 87 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda aranan 29 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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