Konya Karapınar Jeoparkı Projesi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, "UNESCO Küresel Jeopark" hedefi doğrultusunda yürütülen Konya Karapınar Jeoparkı Projesi kapsamında Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen çalıştayda konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, UNESCO'nun kuruluşundan, amaçlarından ve Türkiye'nin kuruluş içindeki öneminden bahsetti.

Projeyi önemsediklerini aktaran Oğuz, "Eğer gücünüz varsa, uluslararası toplumla buluşabiliyorsanız, eğer uluslararası topluma söyleyecek sözünüz varsa, etkiniz ve gücünüz de vardır. Bu tarz çalışmalar bizim UNESCO'ya rapor vermemizi, UNESCO'ya Türkiye'de olup biteni anlatmamızı, UNESCO süreçlerine Türkiye'nin nasıl entegre ve motive olduğunu göstermemiz bakımından da çok değerli. O bakımdan da Karapınar'da yürüyen bu faaliyet bizim için Türkiye'yi UNESCO'da anlatma bakımından da güçlü bir vesile olacak." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da ajans olarak Karapınar Jeoparkı konusunda yürütülen çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Buradan elde edilecek çıktıların Karapınar Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparkı olarak tescil edilmesine daha güçlü bir zemin hazırlayacağına olan inancımız tamdır. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çalıştayımızın Karapınar'ımıza, Konya'mıza ve ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın sürece çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.

REKLAM

Çalıştayda Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştay kapsamında öğleden sonraki oturumda eylem planına ilişkin masa başı çalışmaları gerçekleştirildi.