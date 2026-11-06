MEVKA ve ICMPD iş birliğiyle ENHANCER PRO Hibe Programları Konya'da tanıtıldı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliği ile ENHANCER PRO Projesi kapsamında Hızlandırma Hibe ve Orta Ölçekli İşletme Hibe Programlarına yönelik olarak tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "ENHANCER PRO; tam adıyla Sürdürülebilir SosyoEkonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi, Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte; Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ICMPD tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülmektedir. ENHANCER PRO, Ocak 2020'den bu yana yürütülen ENHANCER projesinin birikimi üzerine inşa edilmiştir. Proje; geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki şahıslar ile ev sahibi toplulukların belirli alanlarda kapasite geliştirme programlarına tabi tutularak, kendilerine ait sürdürülebilir iş mecraları ve istihdam alanları oluşturmaları ve bu sayede iş hayatına dahil olmalarını sağlamak amacıyla aralarında Konya'nın da yer aldığı 18 ilde uygulanmaktadır. Bu proje, bir yandan iş hacminin genişletilmesi aracılığıyla özel sektörün istihdam artışını ve ekonomik büyümesini desteklemeyi, diğer yandan da hedef kitlede girişimciliği özendirerek girişimcilerin yetkinlik, bilgi ve tecrübelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Genel çerçevede üç temel faaliyet alanı ekseninde şekillenen bu kapsamlı proje ile girişimcilik destekleri kapsamında yeni iş kurmak isteyen veya mevcut işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik mali destekler ve iş geliştirme hizmetleri, KOBİ ve kooperatif destekleri ile mevcut işletmelerin üretim, pazara erişim ve büyüme kapasitelerinin artırılmasına yönelik destekler, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi kapsamında ise yerel ortak kullanım tesisleri ve diğer ekosistem aktörleri ile iş birliği içinde eğitim, mentorluk, danışmanlık ve ağ oluşturma faaliyetleri gibi son derece kıymetli çalışmalar yürütülmektedir. Bugün bizleri bir araya getiren 2 destek programından ilki olan Hızlandırma Hibe Programı kapsamında sağlanacak mali destekle; kapasite artırımı, pazar geliştirme ve istihdam imkanları oluşturularak büyüme odaklı mikro işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 5 milyon euro olan hibe programı kapsamında desteklenecek her proje için asgari 40 bin, azami ise 60 bin euro kaynak aktarılacaktır. Tanıtımı yapılacak bir diğer program olan Orta Ölçekli Hibe Programı kapsamında ise; orta ölçekli işletmelerin kurumsal ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesi ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlanması hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 10 milyon euro olan hibe programı kapsamında desteklenecek her proje için asgari 70 bin, azami ise 100 bin euro kaynak aktarılacak olup, projelerin uygulama sürelerinin en az 8 en fazla ise 12 ay olması gerekmektedir. Her iki hibe programının da son başvuru tarihinin 22 Aralık 2026 olduğunu, bu çerçevede bölgemizde yer alan uygun başvuru sahibi paydaşlarımızdan proje başvuruları beklediğimizi ve bu konuda elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu da bu vesile ile dile getirmek istiyorum. Son olarak da Konya ilimizde bugüne kadar; ENHANCER projesi kapsamında, ortak kullanım tesisi hibeleri, girişimcilik ekosistem kurumu hibeleri ve istihdam oluşturma odaklı KOBİ hibe programları başlıkları altında toplam 25 projeye güncel rakamlarla yaklaşık 70 milyon TL destek sağlandığını da ifade ederek bu projelerin desteklenmesinde büyük çaba gösteren ICMPD ekibine ve tüm proje yürütücüsü paydaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Açılış konuşmalarını ardından Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlar eşliğinde hibe programlarının başvuru şartları ve uygulama süreçleri ayrıntılı olarak anlatılarak katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.