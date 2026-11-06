Konya merkezli 16 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Konya merkezli 16 ilde, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında "Paravan-2" adıyla operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince, yatırım yaparak kazanç elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Toplanan delillerin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Konya merkezli 16 ilde 36 ekip ve 87 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, sahte uygulama ve internet siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek vatandaşları yatırım yapmaya yönlendirdikleri, paravan şirketlere ait banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

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Dört olayda toplam 4 milyon 835 bin 110 lira zararın oluştuğu, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin ise 284 milyon 905 bin 765 lira olduğu belirlendi.