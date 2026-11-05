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        Beyşehir'den kısa kısa

        Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde iklim krizine ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 5 aydır bisiklet süren 16 kişilik uluslararası grup, Konya'nın Beyşehir ilçesinde ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde iklim krizine ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 5 aydır bisiklet süren 16 kişilik uluslararası grup, Konya’nın Beyşehir ilçesinde ağırlandı.

        Farklı ülkelerden bisiklet tutkunlarının katıldığı tur, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

        Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını isteyen bisikletçiler, ülkelerin iklim kriziyle mücadele kapsamında hazırladığı Ulusal Katkı Beyanlarında bisikletli ulaşımın daha fazla yer bulması gerektiğine de dikkat çekiyor.

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        Yaklaşık 5 aydır devam eden yolculuk kapsamında Türkiye'ye ulaşan 16 kişilik uluslararası grup, Beyşehir Bisiklet Evi'nde misafir edildi. Bir gece boyunca Beyşehir'de konaklayan bisikletçiler, buradaki molalarının ardından Antalya'ya uğurlandı.

        Turun Türkiye Koordinatörü Linda Nihal Lafcı, Beyşehir'de gördükleri dayanışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        - Beyşehir'de üniversite öğrencilerinden unutulmayacak iyilik hareketi

        Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü bünyesindeki farklı yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve Beyşehir Erkek Öğrenci Yurdunda barınan öğrenciler, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koydu.

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        Yurt manevi danışmanı Muhammet Nusret Sever öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, ilçede ikamet eden yaşlı bir kadının evini ziyaret ederek kış öncesinde ihtiyaç duyulan bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Yaşlı kadının daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir ortamda hayatını sürdürebilmesi amacıyla kolları sıvayan öğrenciler, evde kapsamlı bir yenileme çalışması yaptı.

        Gönüllü gençlerin emekleriyle evin tavanına sunta kaplama yapılırken tezgâh üzerine fayans döşendi, bahçe kapısı takıldı, iç cephe boyası yapıldı ve genel temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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