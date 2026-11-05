Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Giriş: 05.11.2026 - 14:20 Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.
Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Ü, göğüs ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.
Burada yapılan tetkikler ve kontrollerde Ayşe Ü'nün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Ayşe Ü, Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
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