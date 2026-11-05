Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Ayşe Ü, Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Burada yapılan tetkikler ve kontrollerde Ayşe Ü'nün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

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