Beyşehir ve Hüyük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.M, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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