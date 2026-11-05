Beyşehir ve Hüyük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki ticari taksi, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 18. kilometresi Yelten mevkisi yakınlarında yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.A. yönetimindeki otomobil, Bademli Mahallesi yolunda, Ali Akkanat Kampüsü KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde takla atarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan M.M, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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