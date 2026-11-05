Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Konyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Konyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

        Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

        Yeşilbeyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Beyşehir ve Hüyük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Beyşehir ve Hüyük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi
        Seydişehir'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi
        Konya'da TKDK tarafından 18 süt nakil aracı hak sahiplerine teslim edildi
        Konya'da TKDK tarafından 18 süt nakil aracı hak sahiplerine teslim edildi
        Elektrik tellerine çarpan yaralı kızıl şahin kurtarıldı
        Elektrik tellerine çarpan yaralı kızıl şahin kurtarıldı
        Hüyük ve Beyşehir'deki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
        Hüyük ve Beyşehir'deki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
        Umudun adı organ bağışı: Bir cana can olmak için buluştular
        Umudun adı organ bağışı: Bir cana can olmak için buluştular