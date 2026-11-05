Konyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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