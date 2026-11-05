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        Evinin bahçesinde ölü bulundu

        KONYA'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan Halil Demirel (79) evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Evinin bahçesinde ölü bulundu

        KONYA'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan Halil Demirel (79) evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Ömeranlı Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirel'in cansız bedeni otopsi için Ömeranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Demirel’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        Galeri
        Galeri

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