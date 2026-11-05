Konya'da 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu.
Konya’nın Kulu ilçesinde 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu.
Ömeranlı Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık personelince yapılan kontrolde, Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.