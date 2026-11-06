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        Konya'da kış tedbirleri masaya yatırıldı

        Konya'da, olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Konya'da kış tedbirleri masaya yatırıldı

        Konya'da, olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        İçişleri Bakanlığının 'Kış Tedbirleri' konulu genelgesi doğrultusunda Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantı Valilik Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya; Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün sunum gerçekleştirdiği toplantıda, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması, ulaşımda aksamaların önlenmesi, kar yağışı ve buzlanma durumlarında alınacak tedbirler, kış lastiği uygulamaları ve sürücülerin bilgilendirilmesi konuları ele alındı. Muhtemel kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlamaların değerlendirildiği toplantı, katılımcıların görüş, talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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