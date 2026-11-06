TKDK'den tarımsal kalkınmaya yıllık ortalama 200 milyon avro destek sağlanıyor

MELİKE KESKİN - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, yıllık ortalama 200 milyon avro civarı bir kaynağı vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek "Bizim projelerimizde, kaynaklarımızdan yüzde 65'ini genç kardeşlerimiz alıyor. Çünkü kendilerine ilave puanlar veriyoruz, ilave hibe veriyoruz. Bugüne kadar 14 bin genç kardeşimiz kendi projesini yaptı" dedi.

Antalyalı, TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında geldiği Konya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TKDK'nin ülkenin tarımsal kalkınması için 2011 yılından bu yana hizmet veren önemli bir kurum olduğunu söyledi.

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Faaliyetlerinin çok hızlı şekilde devam ettiğini ifade eden Antalyalı, "Yaklaşık 2 milyar avroluk vatandaşlarımıza hibe verdik. Yaklaşık 27 bin proje uygulandı. 108 bin kişiye istihdam sağlanmış durumda." diye konuştu.

- "Son 2 yılda yaklaşık 500 milyon avroluk sözleşme imzaladık"

Antalyalı, IPARD I ve IPARD II programlarında yüzde 99,7 fon kullanım oranına ulaştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şu anda IPARD III programını uyguluyoruz. Özellikle son 2 yılda yaklaşık 500 milyon avroluk sözleşme imzaladık. Çok hızlı şekilde devam ediyor çalışmalarımız. Tabii bunun yanında ilave olarak sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı TARGET projesini (Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi) inşallah uygulamaya geçireceğiz. Orada da ilk etapta 750 milyon dolar, toplamda 2 milyar dolarlık bir kredi anlaşması gerçekleşti. Vatandaşlarımıza, özellikle birincil üreticilere, çiftçilerimize, tarımsal üreticilerimize, tarımsal sanayicilerimize yönelik yeni bir kırsal kalkınma programını da inşallah yakın zamanda detaylarıyla Sayın Bakanımız kamuoyuna açıklayacak."

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Antalyalı, 81 ilde faaliyet gösteren bir kurum olduklarını ve bilinirliklerinin de yıldan yıla arttığını belirterek ilk yıllarda kurumun proje almakta zorlandığını ancak son dönemde kaynakların dahi çok ötesinde proje almaya başladıklarını bildirdi.

İlgi ve talebin oldukça yüksek olduğunu anlatan Antalyalı, "Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Önümüzdeki dönemde inşallah yeni kaynaklarla, yeni projelerle vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Yıllık ortalama 200 milyon avro civarı bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde vereceğimiz kredilerle birlikte bu rakam daha da artacak." ifadelerini kullandı.

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- "14 bin genç kendi işinin sahibi oldu. Yanında 40, 50 hatta 100 kişi çalışan kardeşlerimiz var"

Gençlerin ve kadınların TKDK'ye ilgisinden de memnun olduklarını aktaran Antalyalı, şöyle konuştu:

"Bizim projelerimizde, kaynaklarımızdan yüzde 65'ini genç kardeşlerimiz alıyor. Çünkü kendilerine ilave puanlar veriyoruz, ilave hibe veriyoruz. Bugüne kadar 14 bin genç kardeşimiz kendi projesini yaptı. Projelerimizde yüzde 30 da hanımefendiler kendi iş yerlerinin sahibi oldular. Çünkü kadınlara da öncelik veriyoruz. Gençler ve kadınlar olmadan bir kırsal kalkınmanın olamayacağını düşünüyoruz. İnsanları 'doğdukları yerde doyar' hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Geleceğe yönelik çok ümitvarız. İnşallah bu alanda da çok daha güzel çalışmaları yapıyor olacağız."

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Gelecek bilimcilerin en önemli alanlardan biri olarak gıdayı, tarımı, su alanlarını ve enerji alanını gösterdiğini ifade eden Antalyalı, "Gelecek bu alanlarda. Herkesi kurumumuzu ziyaret etmeye davet ediyorum. Her zaman gelsinler, bizim çayımızı içsinler, yatırım fırsatlarını konuşalım. Girişimci olmaya davet ediyorum. Kendi işlerinin sahibi olsunlar. Çok başarılı olacaklarından eminim. 14 bin genç kendi işinin sahibi oldu. Yanında 40, 50 hatta 100 kişi çalışan kardeşlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.