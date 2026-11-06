Konya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Konya’nın Çumra ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Çumra ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada toplam; 2 kilo 226 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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