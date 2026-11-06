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        Karapınar'da dondurulmuş patates tesisine gıda güvenliği denetimi

        Konya'nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren dondurulmuş patates üretim tesisinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda güvenliğine yönelik resmi kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Karapınar'da dondurulmuş patates tesisine gıda güvenliği denetimi

        Konya’nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren dondurulmuş patates üretim tesisinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda güvenliğine yönelik resmi kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikci ve kontrol görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, üretim tesisinin gıda güvenilirliği açısından yürüttüğü faaliyetler kapsamlı şekilde incelendi. Denetimlerde, hammaddenin tesise girişinden başlayarak son ürünün elde edilmesine kadar geçen tüm üretim aşamaları yerinde kontrol edildi. Ekipler ayrıca ürünlerin muhafaza şartları, etiketleme uygulamaları, personel hijyeni ve izlenebilirlik sistemi ile HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) uygulamalarını değerlendirdi. İşletmenin üretim süreçleri ve hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, tesis yetkililerine gıda güvenilirliğinin sağlanması, hijyen kurallarına uyulması ve mevzuata uygun üretimin sürdürülmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

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