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        Konya'da 21 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 5 tutuklama

        Konya'da Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin 21 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Konya'da 21 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı: 5 tutuklama

        Konya'da Ömer Faruk Akıllı'nın öldürülmesine ilişkin 21 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Olay, 16 Eylül 2005'te Selçuklu ilçesi AnkaraKonya kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Akıllı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Cinayetin aydınlatılması amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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        5 şüpheli tutuklandı

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., Ş.G., R.V., U.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler A.D. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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