Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

        Konya'da sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

        Konya'da tartıştığı 2 kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Konya'da sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

        Konya’da tartıştığı 2 kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Altınkılıç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen A.D. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., 2 kişi tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı A.D., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        REKLAM

        Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 5 zanlı tutuklandı
        Konya'da KÖYBİLİMFEST öğrencilerle buluştu
        Konya'da KÖYBİLİMFEST öğrencilerle buluştu
        İhram içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Umre yolculuğuna çıkmak...
        İhram içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Umre yolculuğuna çıkmak...
        Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Konya merkezli 16 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda...
        GÜNCELLEME - Konya merkezli 16 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda...
        Konya merkezli 16 ilde düzenlenen 'Paravan-2' operasyonunda 29 şüphelinin t...
        Konya merkezli 16 ilde düzenlenen 'Paravan-2' operasyonunda 29 şüphelinin t...