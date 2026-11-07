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        M1 Konya AVM'de 10 Kasım'da Anıtkabir'e sanal yolculuk

        Fiba CP yönetimindeki M1 Konya AVM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde anlamlı bir anma programına ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, VR deneyimiyle Anıtkabir'i sanal ortamda ziyaret ederken, Atatürk'ü saygı ve özlemle anacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        M1 Konya AVM'de 10 Kasım'da Anıtkabir'e sanal yolculuk

        Fiba CP yönetimindeki M1 Konya AVM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde anlamlı bir anma programına ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, VR deneyimiyle Anıtkabir'i sanal ortamda ziyaret ederken, Atatürk'ü saygı ve özlemle anacak.

        Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ziyaretçilerine özel bir program hazırladı. Ziyaretçilerin Atatürk'ün manevi mirasıyla buluşmasını hedefleyen etkinlikler gün boyunca devam edecek.

        Program kapsamında saat 14.00 19.00 arasında gerçekleştirilecek ‘VR Anıtkabir Sanal Turu' ile ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla Anıtkabir'i dijital ortamda ziyaret etme deneyimi yaşayacak. Etkinlik alanında ayrıca Anıtkabir maketinin yer aldığı ‘Atatürk'ü Anma Köşesi' kurulacak. Ziyaretçiler, bu özel alana karanfil bırakarak Atatürk'e duydukları saygı ve özlemi ifade edebilecek.

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        AVM, hazırladığı anma programıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunarken, özellikle genç nesillerin Atatürk'ün mirasını tanımasına ve bu mirasla bağ kurmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

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