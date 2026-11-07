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        Karapınar'da öğrencilere sağlık eğitimleri

        Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Karapınar'da öğrencilere sağlık eğitimleri

        Konya’nın Karapınar ilçesinde öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi.

        Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirildi. Sazlıpınar İlkokulu, Sazlıpınar Ortaokulu ve Küçükaşlama İlkokulunda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere ağız ve diş sağlığı, obezite, okulda hijyen, fiziksel aktivite ve okulda diyabet konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin sağlık bilincinin artırılması, erken yaşlarda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi hedeflendi. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

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