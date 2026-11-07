AK Parti Konya İl Başkanlığı "Vefa Varsa Veda Yoktur" programında buluştu

AK Parti Konya İl Başkanlığınca "Vefa Varsa Veda Yoktur - Kuruluştan Günümüze Belde Belediye Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, İsmil Mahallesi'ndeki termal tesiste düzenlenen programın açılışında, programın vefa, teşekkür, minnet, kardeşlik ve istişare buluşması olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Bu dava, sadece siyasi bir parti olmanın ötesinde, milletimizin umududur, geleceğin ve icraatın adıdır. Halka hizmeti hakka hizmet gören, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bizler, bu kutlu yolda bir bayrak yarışı içerisindeyiz. Görevler değişir, makamlar değişir, isimler değişir ama değişmeyen tek şey, bu davaya olan sadakatimiz, milletimize olan sevdamızdır. Sizler, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 94 ruhuyla, 2002'den bu yana Konya'mızın her bir köşesinde, ilçelerimizde, köylerimizde, mahallelerimizde bu bayrağı göğsünüzü gere gere en yükseklerde dalgalandırdınız."

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AK Parti hakkında açılan kapatma davası, Gezi olayları, darbe girişimi gibi çeşitli engellerle karşılaştığını anlatan Özgökçen, vefa ve sadakatle AK Parti'nin bugünlere geldiğini dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Belediye Başkanları Birliği Konya temsilcisi İbrahim Issı, İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen'in de konuşma yaptığı program, basına kapalı devam etti.