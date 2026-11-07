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        AK Parti Konya'da "Vefa Varsa Veda Yoktur" buluşması

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kuruluştan Günümüze Belde Belediye Başkanları İstişare Programı"nda geçmiş dönem belde belediye başkanları bir araya geldi. Programda, AK Parti'nin Konya'daki teşkilat ve hizmet yolculuğuna katkı sunan isimlerin emekleri vefa ve minnet duygusuyla yad edilirken, birlik, beraberlik ve istişare mesajları verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:53 Güncelleme:
        AK Parti Konya'da "Vefa Varsa Veda Yoktur" buluşması

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kuruluştan Günümüze Belde Belediye Başkanları İstişare Programı"nda geçmiş dönem belde belediye başkanları bir araya geldi. Programda, AK Parti'nin Konya'daki teşkilat ve hizmet yolculuğuna katkı sunan isimlerin emekleri vefa ve minnet duygusuyla yad edilirken, birlik, beraberlik ve istişare mesajları verildi.

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından "Vefa Varsa Veda Yoktur" temasıyla düzenlenen Kuruluştan Günümüze Belde Belediye Başkanları İstişare Programı, İsmil Karatay Termal Tatil Köyü'nde gerçekleştirildi. AK Parti'nin Konya'daki siyasi ve teşkilat geçmişinde önemli sorumluluklar üstlenmiş önceki dönem belde belediye başkanlarını bir araya getiren program, geçmişten bugüne sunulan hizmetlerin hatırlanması, teşkilat hafızasının güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı açısından önemli bir buluşma oldu. Programın açılış konuşmasını AK Parti Konya İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen yaptı. Ardından Hüyük ilçesi eski belde belediye başkanlarından Hürriyet Şahin ve Konya Milletvekili Tahir Akyürek katılımcılara hitap etti. Programda son olarak AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen konuşmasını gerçekleştirdi.

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        Özgökçen: "Görevler değişir, makamlar değişir ama değişmeyen tek şey davamıza olan sadakatimizdir"

        AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, konuşmasında programın yalnızca bir buluşma değil; geçmişe duyulan vefanın, emeğe gösterilen minnetin ve kardeşlik hukukunun bir ifadesi olduğunu vurguladı. Önceki dönem belde belediye başkanlarının AK Parti'nin Konya'daki teşkilatlanma ve hizmet yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özgökçen, bu isimlerin ailelerinden ve özel hayatlarından fedakarlık ederek yıllarca milletin gönlüne dokunduğunu, Konya'nın 31 ilçesinde büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. AK Parti'nin bir dava hareketi olduğuna dikkat çeken Özgökçen, görevlerin ve makamların zaman içerisinde değişebileceğini ancak davaya bağlılığın, millete hizmet aşkının ve teşkilat ruhunun değişmeyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana sürdürülen siyasi mücadelenin arkasında teşkilat mensuplarının fedakarlıklarının bulunduğunu belirtti.

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        "Bu davanın kökleri sizlerin emeğiyle güçlendi"

        Konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bugüne karşılaştığı zorlu süreçlere de değinen Özgökçen, siyasi müdahaleler, kapatma girişimleri, 1725 Aralık süreci ve 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında teşkilatların ve milletin gösterdiği kararlı duruşun önemine dikkat çekti. Özellikle 15 Temmuz gecesi Konya'da ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun, millet iradesine sahip çıkma kararlılığının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmesinde teşkilat mensuplarının büyük emeği bulunduğunu belirten Özgökçen, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hayata geçirilen hizmetlerin arkasında yıllarca fedakarca çalışan kadroların bulunduğunu vurguladı. Geçmiş dönem belde belediye başkanlarının ortaya koyduğu emeğin yalnızca geçmişte kalan bir hizmet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özgökçen, bu birikimin bugünkü teşkilatların en önemli miraslarından biri olduğunu ifade etti.

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        "Vefa bizim mayamız, bizim karakterimizdir"

        Vefanın AK Parti teşkilat anlayışının temel unsurlarından biri olduğuna işaret eden Özgökçen, geçmiş dönemlerde görev üstlenen isimlerin emeklerinin ve fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Ailelerinden, çocuklarından ve özel hayatlarından zaman ayırarak millete hizmet eden tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Özgökçen, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin geçmişten bugüne oluşturulan güçlü teşkilat birikimi üzerine inşa edildiğini kaydetti. Teşkilatlarda görev değişikliklerinin doğal olduğunu ancak geçmiş dönemlerin tecrübe ve birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Özgökçen, birlik, dayanışma ve kardeşlik hukukunun güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

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        İstişareler ve plaket takdimiyle devam etti

        Protokol konuşmalarının ardından istişare oturumuna geçildi. Programın ikinci bölümünde gerçekleştirilen toplantılarda geçmiş dönem belde belediye başkanlarının tecrübeleri, yerel yönetim çalışmaları ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcıların görüş, öneri ve temennilerini paylaştığı programda, karşılıklı istişarelerle teşkilat hafızasının canlı tutulması ve geçmişten gelen tecrübelerin geleceğe aktarılması hedeflendi. Programın sonunda önceki dönem belde belediye başkanlarına plaket takdim edilerek Konya'ya ve AK Parti teşkilatlarına sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi. "Vefa Varsa Veda Yoktur" programı, geçmişten bugüne aynı dava etrafında buluşan teşkilat mensuplarının birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

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        Programa; önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Latif Selvi, önceki dönem milletvekilleri Hüsniye Erdoğan, Mustafa Kabakcı ve Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, önceki dönem il başkanları ve geçmiş dönem belde belediye başkanları katıldı.

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