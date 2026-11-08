Kurstaki fırında gaz sıkışmasıyla parlama oluştu; 2'si usta öğretici 5 yaralı

KONYA'da, pasta ve tatlıcılık kursunda çalıştırılan doğal gaz fırını, gaz sıkışması sonucu alevlendi. Meydana gelen parlama nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak'taki mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. Pasta ve tatlıcılık kursunda, sınav öncesi çalıştırılan doğal gaz fırınında, gaz sıkışması sonucu aniden alevli parlama meydana geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve kendilerine ait araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler ise itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.