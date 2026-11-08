Bitkiler üniversitedeki merkezde ileri teknolojiyle değer kazanıyor

ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen yüksek saflıktaki yağlar ve bitkisel ekstraktlar, ileri teknoloji kullanılarak gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerinin üretiminde değerlendiriliyor.

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Süleyman Doğu, AA muhabirine, 2015'te faaliyetlerine başlayan merkezde tıbbi ve aromatik bitkilerin farklı alanlarda değerlendirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Doğu, merkezde yalnızca bitkilerin insan sağlığına yönelik kullanım alanlarının araştırılmadığını, farklı disiplinlerin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

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Merkezin üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği içerisinde çalıştığını belirten Doğu, bitkisel ürünlerin hücreler ve canlılar üzerindeki etkilerinin araştırılmasında bilimsel altyapı desteği sağladıklarını ifade etti.

Merkezde saflık düzeyi yüksek ve raf ömrü artırılmış 13 farklı bitkisel ürün geliştirdiklerine değinen Doğu, geliştirdikleri ürünlerde süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu (özel basınç ve sıcaklık koşullarında karbondioksit kullanılarak bitkisel bileşenlerin elde edilmesi) ve mikroenkapsülasyon teknolojilerinden yararlandıklarını kaydetti.

- Üniversitenin kendi altyapısıyla geliştirilen ürünler satışta

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Merkezdeki üretim sürecinin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı işletme altyapısı kapsamında yürütüldüğünü anlatan Doğu, ham maddelerin kabulünden nihai ürünün elde edilmesine kadar belirli aşamalardan geçirildiğini söyledi.

Geliştirilen ürünlerin gıda takviyesi ve kozmetik alanlarında değerlendirildiğini vurgulayan Doğu, şöyle konuştu:

"Ürünler ham halde kabul bölümüne geliyor. Tarladan gelen ürünlerde yabancı canlıların bulunabileceği düşünülüyorsa karbondioksit odamızda 24 saat bekletiyoruz. Daha sonra temizleme ve kurutma ünitelerine alıyoruz. Kurutma işlemini bitkiden elde edilmek istenen bileşenlere göre belirli sıcaklıklarda gerçekleştiriyoruz. Ardından ekstraksiyon şartlarına uygun partikül boyutunda öğütme yapılıyor. Mikroenkapsülasyonla da oksidasyon riskini azaltıp raf ömrünü uzatmayı ve biyoyararlanımı olan maddeleri daha stabil hale getirmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizde saflık düzeyinin yüzde 99'un üzerinde olmasına önem veriyoruz."

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Doğu, merkezde geliştirilen ürünlerin üniversitenin çevrim içi satış mağazasında satışa sunulduğunu belirterek, "Temiz, mikrobiyolojik faaliyet oluşmayan, saf madde oranı yüksek ve raf ömrü uzatılabilen ürünler geliştirdik. Bunlar, çörek otu yağı, kabak çekirdeği yağı, menengiç yağı, susam yağı, ısırgan tohumu yağı, haşhaş yağı, tatlı badem yağı, aspir yağı, keten tohumu yağı, kayısı çekirdeği yağı ve kremi, üzüm çekirdeği kremi, kuşburnu kremi gibi başlıca ürünler. Saflık düzeyi yüzde 99'un üzerinde. Kimyasal çözücü içermez." diye konuştu.

Ürünlerin üniversitenin bilimsel altyapısı ve farklı disiplinlerden akademisyenlerin katkısıyla geliştirildiğini aktaran Doğu, çalışmaların üniversite-sanayi işbirliğine de örnek oluşturduğunu sözlerine ekledi.