Konya'da kadınlar poligonda hünerlerini sergiledi

Konya’nın Beyşehir ilçesi, kadınlara özel düzenlenen atış yarışmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinden ve farklı meslek gruplarından 18 kadın, ilk kez av tüfeğiyle tanışarak hedefleri tam isabetle vurabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren kadınlara av tüfeği hediye edildi.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren av tüfeği üretimi yapan bir silah fabrikasının atış poligonunda gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlara özel olarak ilk kez düzenlenen organizasyonda katılımcılar, yarışma öncesinde profesyonel eğitmenlerden atış eğitimi aldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen avukat, öğretmen, bilgisayar mühendisi, diyetisyen, tasarımcı, özel güvenlik görevlisi ve ralli pilotu gibi farklı mesleklerden kadınlar, eğitimlerin ardından atış parkurunda hünerlerini sergiledi. Komutun verilmesiyle birlikte koşarak silahlarının başına geçen yarışmacılar, belirlenen hedefleri vurabilmek için kıyasıya yarıştı. İlk kez av tüfeği kullanan bazı katılımcıların gösterdiği performans ise eğitmenleri de şaşırttı. Heyecan ve rekabetin bir arada yaşandığı yarışma, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

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18 kadın yarıştı, kazananlar tüfekle ödüllendirildi

Organizasyon kapsamında iki farklı parkurda gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, hem hedefleri vurma becerileri hem de süreye karşı performanslarıyla değerlendirildi. Yarışma sonunda ilk üç sırayı alan kadınlara av tüfeği hediye edildi.

"Kadınlara özel böyle bir organizasyonu uzun zamandır hayal ediyordum"

Etkinliğin proje sahibi, organizasyon sorumlusu ve atış eğitmeni Nur Koçer, kadınlara özel böyle bir organizasyonu uzun zamandır hayal ettiğini belirterek, ilk kez bu kapsamda toplu bir kadınlar atış etkinliği düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Kadınların cesaretini, azmini ve her alandaki başarısını göstermek istediklerini ifade eden Koçer, 18 yarışmacının katıldığı organizasyonun öncesinde eğitimler gerçekleştirildiğini, katılımcıların önemli bir bölümünün ilk kez av tüfeği kullandığını dile getirdi. Koçer, yarışmacıların profesyonel eğitim sonrasında gösterdikleri performansın kendilerini şaşırttığını belirterek, etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. Gelecek organizasyonlarda hem tabanca hem de tüfek kategorilerinde atış eğitimleri ve yarışmalar düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Kadınların da bu sektörde olduğunu göstermek istiyoruz

Yarışmaya katılan kadınlar da ilk kez tüfekle atış yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ankara’dan katılan avukat ve ralli pilotu Begüm Şura Aşhan, daha önce tabancayla atış yaptığını ancak tüfek deneyiminin ilk olduğunu belirterek etkinliğin kendisi için oldukça keyifli geçtiğini söyledi.

Beyşehir’de yaşayan avukat Nurseda Mızrak ise ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirterek, kadınların da bu sektörde var olduğunu göstermeye başladıklarını ve organizasyonun büyüyerek devam etmesini temenni etti.

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Konya’dan katılan bilgisayar mühendisi Fatma Buzduk, silahla ilk kez tanıştığını ve etkinlikten büyük keyif aldığını ifade ederken, diyetisyen Şifa Dur Aslanca da atış sporunu kadınlara tavsiye etti.

Silah sanayisinde yaklaşık 7 yıldır çalışan Emine Mızrak da organizasyonun ortaya çıkış amacının atış sporlarına yönelik ön yargıları kırmak olduğunu belirtti. Üretimden montaja kadar sektörün birçok alanında kadın emeğinin bulunduğuna dikkat çeken Mızrak, kadınlara özel etkinliğe gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Beyşehir’de gerçekleştirilen ve farklı şehirlerden kadınları bir araya getiren organizasyonun, gelecek dönemde daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefleniyor.