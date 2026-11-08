Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu

Dernek binasında düzenlenen programda, şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.