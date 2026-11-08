Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, entübe edilerek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Giriş: 08.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, entübe edilerek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenince hava ambulansı istendi.
Bebek, hava ambulansıyla Konya merkezde bulunan Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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