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        Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, entübe edilerek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 1 günlük bebek, entübe edilerek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Seydişehir Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenince hava ambulansı istendi.

        Bebek, hava ambulansıyla Konya merkezde bulunan Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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