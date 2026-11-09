Selçuklu Belediyesi COP31'e hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi’nde Konya’yı ve Selçuklu’yu uluslararası platformda temsil edecek. Şehrin en önemli turizm değerlerinden olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin birebir aynısı, zirve alanında dünyaya tanıtılacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar tamamlandı. Konya’nın en önemli turizm markalarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de yerini aldı.

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’e taşındı

Selçuklu Belediyesi, COP31 kapsamında hayata geçirdiği özel projeyle Konya’nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni uluslararası platforma taşıdı. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı olarak hazırlanan ve 2 bin 600 metrekarelik alana kurulan bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşacak. Dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılacak delegasyonlar ve ziyaretçiler, bu özel alanda tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirilecek. Böylece Selçuklu Belediyesi, Konya'nın önemli bir turizm markasını COP31 aracılığıyla uluslararası alanda tanıtma imkanı elde edecek.

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Başkan Pekyatırmacı: "Konya Tropikal Kelebek Bahçemizi dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturuyoruz"

İklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan COP31’de Selçuklu Belediyesi olarak yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "COP31 gibi uluslararası ölçekte önemli bir organizasyonda Konyamızın ve Selçuklumuzun önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçemizi dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Bahçemizin birebir aynısını COP31 alanında oluşturarak şehrimizin doğal ve turistik zenginliklerini uluslararası platformda tanıtma fırsatı elde ediyoruz. 2 bin 600 metrekarelik alanda oluşturduğumuz bu özel yaşam alanında 10 farklı türden 20 bin kelebeği ziyaretçilerle buluşturacağız. Böylece misafirlerimiz tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleme imkanı bulurken aynı zamanda kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitliliğin önemi ve doğal yaşamın korunması konusunda da farkındalık kazanacaklar. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde, doğal yaşamın ve ekolojik dengenin korunması büyük önem taşıyor. Bu çerçevede bizler de Selçuklu Belediyesi olarak doğayla uyumlu bir şehir anlayışıyla hareket ediyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. COP31’de gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla yalnızca Konyamızın önemli bir turizm markasını tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği konusunda uluslararası farkındalığa da katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.