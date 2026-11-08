Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31'de yerini aldı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi ağırlayacak.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi, COP31 kapsamında hayata geçirdiği özel projeyle Konya'nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni uluslararası platforma taşıdı.

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı olarak hazırlanan ve 2 bin 600 metrekarelik alana kurulan bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılacak delegasyonlar ve ziyaretçiler, bu özel alanda tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda ziyaretçiler, kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirilecek.