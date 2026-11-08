Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31'de yerini aldı

        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31'de yerini aldı

        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31'de yerini aldı

        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nde dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçi ağırlayacak.

        Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar tamamlandı.

        Selçuklu Belediyesi, COP31 kapsamında hayata geçirdiği özel projeyle Konya'nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni uluslararası platforma taşıdı.

        REKLAM

        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebir aynısı olarak hazırlanan ve 2 bin 600 metrekarelik alana kurulan bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşacak.

        Dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılacak delegasyonlar ve ziyaretçiler, bu özel alanda tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda ziyaretçiler, kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Konya'da DMD hastası Mehmet Oğuz için gökyüzüne balon bırakıldı
        Konya'da DMD hastası Mehmet Oğuz için gökyüzüne balon bırakıldı
        Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı
        Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı
        Kurstaki fırında gaz sıkışmasıyla parlama oluştu; 2'si usta öğretici 5 yara...
        Kurstaki fırında gaz sıkışmasıyla parlama oluştu; 2'si usta öğretici 5 yara...
        Konya'da uygulama eğitimi sırasında 4 mesleki eğitim öğrencisi ile 1 öğretm...
        Konya'da uygulama eğitimi sırasında 4 mesleki eğitim öğrencisi ile 1 öğretm...
        Sınav sırasında fırında gaz sıkışması parlamaya neden oldu: 5 yaralı
        Sınav sırasında fırında gaz sıkışması parlamaya neden oldu: 5 yaralı
        Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu
        Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu