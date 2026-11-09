Karatay Trafik Eğitim Parkı'nda 43 bin 865 öğrenciye eğitim verildi

Karatay Belediyesi, çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak ve güvenli ulaşım kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar 43 bin 865 öğrenciye ulaştı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde hizmet veren Karatay Trafik Eğitim Parkı, uygulamalı eğitim programlarıyla binlerce öğrencinin buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Merkezde, teorik bilgiler uygulamalı etkinliklerle destekleniyor. Öğrenciler, trafik güvenliğine ilişkin edindikleri bilgileri özel olarak hazırlanan parkurda deneyimleme fırsatı bulurken, eğitim programlarıyla kişisel gelişimlerine de katkı sağlanıyor.

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İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri" kapsamında çocuklara trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor.

Eğitim programı, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına karşı bilinçlenmelerini sağlayacak şekilde hazırlandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde trafik işaretleri, yaya güvenliği, araç içi yolcu sorumlulukları ve emniyet kemeri kullanımının önemi ele alınıyor.

Gerçek trafik koşullarına uygun olarak hazırlanan özel parkurda akülü araçlarla uygulama yapma imkanı bulan öğrenciler, trafik kurallarını güvenli bir ortamda deneyimleyerek trafikte dikkatli ve sorumlu hareket etme konusunda önemli kazanımlar elde ediyor.

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Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda yürütülen 2026-2027 eğitim programı kapsamında, ilçe genelindeki 59 ilkokulda öğrenim gören 7 bin 851 dördüncü sınıf öğrencisinin trafik eğitimi alması hedefleniyor.