Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Bahri Dağdaş'ta yerel buğday çeşitleri gelecek nesillere aktarılıyor

        Bahri Dağdaş'ta yerel buğday çeşitleri gelecek nesillere aktarılıyor

        ANIL KURU - Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışmalarla Anadolu'nun yerel buğday çeşitleri gen bankasında koruma altına alınırken, bilimsel araştırmalar ve tescil çalışmalarıyla bu mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bahri Dağdaş'ta yerel buğday çeşitleri gelecek nesillere aktarılıyor

        ANIL KURU - Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışmalarla Anadolu'nun yerel buğday çeşitleri gen bankasında koruma altına alınırken, bilimsel araştırmalar ve tescil çalışmalarıyla bu mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Konya'daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2009-2014 yılları arasında gerçekleştirilen "Türkiye Yerel Buğday Çeşitlerinin Envanterinin Çıkarılması" proje çalışmasıyla, 65 ilden toplanan 161 farklı yerel isimli buğday Türkiye Tohum Gen Bankasında koruma altına alındı.

        REKLAM

        Çalışma, yıllar geçmesine rağmen yerel buğday çeşitlerinin korunmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

        Proje kapsamında 161 ilçe ve 506 köyde toplanan yerel buğdaylar, bilimsel araştırmalarda ve kuraklığa toleranslı yeni çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılıyor. Buğday çeşitleri gen bankasında koruma altına alınırken, hem üniversitelerdeki araştırmalarda kullanılıyor hem de tarla günleriyle üreticilere tanıtılarak yaygınlaştırılıyor.

        - Yerel buğday mirası Bahri Dağdaş'ta korunuyor

        Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Osman Yener, AA muhabirine, yerel buğdayların envanterinin ülke genelinde ilk olarak 1935-1939 yıllarında Mirza Gökgöl tarafından çıkarıldığını, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de 2009-2014 yılları arasında benzer bir çalışmayı gerçekleştirdiğini söyledi.

        REKLAM

        Çalışmanın sonuçları ve etkileri bakımından güncelliğini koruduğunu, elde edilen verilerin halen enstitüler ve üniversiteler tarafından kullanıldığını ifade eden Yener, düzenlenen tarla günleriyle araştırma sonuçlarının çiftçilerle buluşturulmaya devam edildiğini dile getirdi.

        Projenin çok önemli çıktıları olduğunu vurgulayan Yener, şunları kaydetti:

        "Yerel buğdaylarımız gen bankamıza kazandırıldı. Bunun yanında yerel buğdaylarımız hem enstitümüzde hem de üniversitelerimizde bilimsel çalışmalara konu oldu. Ayrıca hem enstitümüzde hem de çiftçilerimizin tarlalarında yerel buğday tarla günleri düzenlendi. Yerel buğdaydan un yapan ya da un mamulleri üreten firmalarla yerel buğday üreten çiftçilerimiz buluşturuldu ve yerel buğdaya ulaşım kolaylaştırıldı."

        REKLAM

        - "Yerel buğdaylar kuraklığa ve soğuğa toleranslı, hastalıklara karşı ise dayanıklıdır"

        Saha çalışmaları beş yıl sürse de sonuçları çok daha uzun zamana yayılan bir proje olduğuna dikkati çeken Yener, şöyle devam etti:

        "Topladığımız yerel buğdaylardan altısının Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescillenmesi, projenin en önemli çıktılarından biridir. Mersin'den sarı buğday, Sivas'tan zerun, Aksaray ve çevre illerden şahman, Kayseri'den gacer, Tokat'tan sofu ve sunter, enstitümüz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yerel buğday olarak tescil ettirilmiştir. Bu çalışma gerçekleştirilene kadar yerel çeşit kayıt listesinde tescilli yerel buğdayımız yoktu. Biz altısını yetiştiriciliği yapılan iller için 16 Aralık 2024'te tescil ettirdik. Bunun yanında topladığımız yerel buğdayları ıslah çalışmalarına dahil ettik. Çünkü son dönemde iklim değişikliğiyle birlikte şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Kuraklığa toleranslı yeni çeşitlerin geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin, ıslah çalışmalarında kullanılan melez bahçelerine yerel buğdayların ekilmesini sağladık ve bu buğdayları ebeveyn olarak da kullandık. Ülkemizde binlerce yıldır varlığını sürdüren yerel buğdaylar kuraklığa ve soğuğa toleranslı, hastalıklara karşı ise dayanıklıdır. Bu buğdayları ıslah materyallerimizin içine dahil ettik ki kuraklığa ve soğuğa daha toleranslı çeşitler geliştirebilelim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Otomobili çarptığı Ecrin Ebrar yaralandı; kaza kamerada
        Otomobili çarptığı Ecrin Ebrar yaralandı; kaza kamerada
        Antika ve nostaljik eşyaların satıldığı pazara yoğun ilgi
        Antika ve nostaljik eşyaların satıldığı pazara yoğun ilgi
        Selçuklu Belediyesi COP31'e hazır
        Selçuklu Belediyesi COP31'e hazır
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31'de yerini aldı
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31'de yerini aldı
        Konya'da DMD hastası Mehmet Oğuz için gökyüzüne balon bırakıldı
        Konya'da DMD hastası Mehmet Oğuz için gökyüzüne balon bırakıldı
        Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı
        Konya'da hava ambulansı yenidoğan için havalandı