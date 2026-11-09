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        Konya'da yola fırlayan çocuk otomobile çarparak yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde yola fırlayan çocuk seyir halindeki otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Konya'da yola fırlayan çocuk otomobile çarparak yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde yola fırlayan çocuk seyir halindeki otomobile çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Cafer Baran Caddesi 138246 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda yola çıkan Merkez İlkokulu 3. sınıf öğrencisi E.E.S., seyir halindeki N.Y.D. idaresindeki 06 CFN 371 plakalı otomobilin sağ ayna kısmına çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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        Kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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